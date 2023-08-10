Генменеджер «Ак Барса» — о подписании Е. Свечникова: думаю, контракт на несколько лет

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что подписание контракта с нападающим Евгением Свечниковым находится в финальной стадии.

«Да, он (Свечников) наш воспитанник. Сейчас до конца доведём, думаю, что он в ближайшее время прилетит сюда уже. Всё услышите и увидите в ближайшее время. Думаю, (контракт) на несколько лет», — цитирует Валиуллина «РИА Новости Спорт».

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационное предложение, он вышел на рынок свободных агентов. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».