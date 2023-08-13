Форвард «Нефтехимика» – о поражении «Куньлуню»: отрицательный опыт тоже полезен

Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин поделился эмоциями после разгрома от «Куньлунь Ред Стар» (1:6) во встрече предсезонного турнира «Кубок Лады».

«Мы плохо начали матч, хотя нас перед ним предупреждали, что «Куньлунь» быстро входит в игру. Голы, которые мы пропустили в начале поединка, конечно, выбили команду из колеи. Хорошо, что это предсезонная игра. Разберём ошибки, проанализируем свои действия и будем дальше двигаться.

Не хочется соглашаться с поражением, хотя и, как говорят, отрицательный опыт тоже даёт пользу. Но, таких ошибок мы не имеем права допускать. К началу чемпионата мы должны исключить их», — приводит официальный сайт «Нефтехимика» слова Бикмуллина.

13 августа в заключительном матче турнира нижнекамцы встретятся с «Ладой».