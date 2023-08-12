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«Куньлунь» досрочно стал победителем Кубка Лады после поражения «Химика» в матче с «Ладой»

«Куньлунь» досрочно стал победителем Кубка Лады после поражения «Химика» в матче с «Ладой»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч турнира Кубок Лады сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

Кубок Лады. Кубок Лады
12 августа 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
Химик В
Воскресенск
1:0 Романов (Фисенко) – 04:37 (5x4)   1:1 Беляев (Чибриков) – 35:59 (5x5)   2:1 Лисов (Аноховский) – 43:09 (5x5)   2:2 Сусуев (Варюшкин, Баранов) – 47:44 (5x5)   3:2 Алтыбармакян – 49:27 (5x5)

На пятой минуте Иван Романов с передачи Михаила Фисенко вывел «Ладу» вперёд. На 36-й минуте Александр Беляев после паса Игоря Чибрикова сравнял счёт. На 44-й минуте Никита Лисов с передачи Никиты Аноховского сделал счёт 2:1 в пользу тольяттинцев. На 48-й минуте Никита Сусуев восстановил равенство — 2:2. Через полторы минуты Андрей Алтыбармакян забил третий гол хозяев и принёс победу своей команде.

Таким образом, «Куньлунь», набравший четыре очка в двух матчах, досрочно выиграл Кубок Лады. У хозяев турнира и «Нефтехимика» по два очка, но каждая команда проиграла китайскому клубу и теперь уже не сможет обойти «Ред Стар».

Напомним, в следующем матче «Лада» сыграет с «Нефтехимиком». «Химик» встретится с «Куньлунем». Оба матча пройдут завтра, 13 августа.

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