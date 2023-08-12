«Куньлунь» досрочно стал победителем Кубка Лады после поражения «Химика» в матче с «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч турнира Кубок Лады сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).
На пятой минуте Иван Романов с передачи Михаила Фисенко вывел «Ладу» вперёд. На 36-й минуте Александр Беляев после паса Игоря Чибрикова сравнял счёт. На 44-й минуте Никита Лисов с передачи Никиты Аноховского сделал счёт 2:1 в пользу тольяттинцев. На 48-й минуте Никита Сусуев восстановил равенство — 2:2. Через полторы минуты Андрей Алтыбармакян забил третий гол хозяев и принёс победу своей команде.
Таким образом, «Куньлунь», набравший четыре очка в двух матчах, досрочно выиграл Кубок Лады. У хозяев турнира и «Нефтехимика» по два очка, но каждая команда проиграла китайскому клубу и теперь уже не сможет обойти «Ред Стар».
Напомним, в следующем матче «Лада» сыграет с «Нефтехимиком». «Химик» встретится с «Куньлунем». Оба матча пройдут завтра, 13 августа.
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