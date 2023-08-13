Лучший снайпер прошлого сезона МХЛ: в лиге зарплата — 15 тысяч, премия за победу — 10–20

Лучший снайпер регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги прошлого сезона 20-летний нападающий «Сочи» Александр Морозов назвал суммы, которые платят хоккеистам в МХЛ. Форвард играл за «Сахалинских акул» из Южно-Сахалинска.
«Зарплата была небольшой? Стандартная, 15 тысяч в месяц. Но в прошлом году у нас были очень хорошие премиальные. За победу платили 10 тысяч рублей, а за победу над командой из топ-5 Золотого дивизиона — 20 тысяч. Нас кормили, жильё оплачивали, так что это только на карманные расходы. Бывало, конечно, что на выездах порции на обед или ужин были маленькими, я не наедался, приходилось что-то покупать из еды», — цитирует Морозова Sport24.
В прошлом сезоне Морозов набрал 56 (35+21) очков в 53 матчах. Весной он перешёл в «Сочи».
- 13 августа 2023
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