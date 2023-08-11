«Для Хорватии я призрак. Никто и не знает, что я в России». Уникальный иностранец — о КХЛ

Борна Рендулич верит не всему, что говорят о нашей стране в Европе. В «Сочи» он почти как дома и видит схожесть с русским менталитетом.

«Сочи» в этом сезоне сильно обновился – новые надежды, новый тренерский штаб, новые легионеры. Ведущую связку должны образовать Михал Криштоф, который в прошлом году выступал за «Адмирал», и Борна Рендулич, единственный на данный момент профессиональный хоккеист из Хорватии. У Рендулича уже было в активе полтора сезона за «Витязь», но тогда остаться в лиге не получилось. Борна рассказывает, что сейчас он приехал более зрелым и стабильным игроком, который хочет выступать в КХЛ как можно дольше.

В эксклюзивном интервью он рассказал о своих первых впечатлениях о новой команде, как не побоялся ехать в Россию в текущей обстановке в мире, как дела у его родного «Медвешчака», которому выступление в КХЛ позволило продержаться ещё несколько лет без банкротства. Как вообще попал в хоккей в детстве и пробился через лагерь развития ИИХФ и юниорские лиги Финляндии в НХЛ. Правда, слишком рано уехал и в итоге не смог закрепиться в «Колорадо», однако всё равно ни о чём не жалеет. И очень болеет хорватским хоккеем — не только играет сам, но и помогает молодым соотечественникам выбиваться в большой хоккей.

«Хорваты очень похожи на русских. Вы такие же громкие, как мы»

— Борна, в Сочи вы, наверное, себя как дома чувствуете?

— Да, у нас тоже побережье и море. Я из Загреба, но всё равно тут почти как дома, также жарко.

— Но, конечно, это не единственный фактор, из-за которого решили перейти в этот клуб?

— Конечно, нет. Я четыре года играл в Европе, до этого уже выступал в России. И всегда думал вернуться, если появится шанс. «Сочи» предоставил мне такую возможность, и я очень рад быть здесь.

— Приехали один?

— Пока один, но уже сегодня приезжает жена. Сейчас она ждёт пересадку в Стамбуле.

— Хорошо, что рядом будет близкий человек.

— 100%. Но я действительно чувствую себя почти как дома. Язык похожий и менталитет тоже. На мой взгляд, люди из Восточной Европы – Боснии, Сербии, Хорватии – очень похожи на русских.

— В чём, например?

— Русские очень громкие, и мы тоже, всегда громко разговариваем. Мои друзья из Канады и США очень тихие, и, когда мы громко разговариваем, они недоумевают – вы что, ребята, ругаетесь? А для меня это совершенно обычная беседа. И у русских, мне кажется, такой же менталитет, особенно у тех, кого я видел.

— Как обустроились? Сняли квартиру?

— Да, квартира в 10 минутах ходьбы от арены. Нормальное место, похоже на отель. Когда летний сезон закончится и туристы разъедутся, попробую найти полноценную квартиру. Пока здесь очень много людей, свободных квартир не так много. А я хочу жить в хорошем районе, чтобы ходить пешком до арены. Но пока всё отлично.

— Многие легионеры в Сочи в прошлые годы говорили, что цены на жильё тут зашкаливают.

— Это действительно так. Не знаю почему, может, потому что в сезон цены повышаются. Но в Хорватии на побережье так же, местные даже не ездят на море, слишком дорого. Однако в сентябре-октябре цены снижаются.

— То есть вы что-то такое ожидали?

— В шоке не был, был готов к такому, но не думал, что цены будут настолько высокими.

«Слышу всякие новости, но не верю всему подряд. Легионеры говорят, что в КХЛ всё хорошо»

— Как появился этот вариант?

— Я был дома, поговорил с Алёшей Пилко. Знал, что он хороший агент по России и тоже живёт в Загребе. В Европе у меня был другой агент, но потом Пилко стал моим агентом. Он спросил, хочу ли я вернуться в КХЛ. Я ответил, что с радостью, если есть предложения. Всё произошло очень быстро, он нашёл команду за пару недель, и я подписал контракт.

— Переговоры прошли легко?

— Думаю, да. В «Сочи» в какой-то момент не знали, подпишет ли контракт Бердин. Если бы не подписал, возможно, они бы стали искать иностранного вратаря. Сейчас же лимит – три легионера. Но Пилко сразу сказал – думаю, смогу договориться с «Сочи». Начал переговоры, и за пару недель всё решилось.

— Другие варианты были?

— Он сказал, что это хорошее место. Не гранд, но хороший вариант, чтобы вернуться в лигу, показать себя, быть лидером, получать больше игрового времени.

— Почему вообще решили вернуться в КХЛ?

— Мне здесь нравилось, когда я играл в «Витязе». «Адлер», за который выступал в прошлом году, не стал предлагать мне новый контракт, я стал свободным агентом. КХЛ – вторая по силе лига в мире, а я всегда мечтал играть на высоком уровне. Как появился шанс, за него ухватился.

— Не страшно было ехать, в Европе чего только не говорят о России?

— Если честно, вообще не смотрю новости! Всё равно, конечно, слышу всякое, особенно в Европе, но не верю всему подряд. Это СМИ, они гонятся за кликбейтами. Я говорил со многими легионерами, которые играли в КХЛ в прошлом году, и все говорили, что тут всё нормально и хорошо. Ну и отлично!

— Мы знаем, как в Швеции, Чехии и Финляндии давят на игроков, запрещают играть в сборной, если они уезжают в КХЛ. А в Хорватии как с этим?

— Да, наверное, никто и не знает, что я здесь, я для них как призрак. В Хорватии футбол популярен, а хоккея там нет. Я, пожалуй, единственный игрок, который выступает на профессиональном уровне. Не думаю, что у меня будут какие-то проблемы. Уберут меня из сборной или нет — это не имеет значения, мы всё равно играем в низших дивизионах. У нас очень маленькая федерация, никто не будет устраивать мне неприятности.

— Что сказали родственники, когда вы им сообщили о желании вернуться в Россию?

— Поначалу жена отнеслась немного скептически, но я сказал, что для меня сейчас это лучший вариант, и она согласилась. Сочи же – приятный город, я всем рассказал, какая тут обстановка. Мне 31 – в хоккее не самый юный возраст, однако чувствую себя молодым и хочу попробовать. Это хороший опыт для меня. Никто меня не отговаривал.

— Жена уволилась с работы, чтобы поехать с вами?

— Нет, ей разрешили работать удалённо. Она разработчик в IT. Это забавная история, она изучала экономику, но в ковид потеряла работу и два года не знала, чем заняться. В итоге стала изучать программирование онлайн, брала частные уроки. И через два года нашла работу, уже полгода работает.

— Это круто!

— Да, это круто. Она не знала, что делать, и сказала, что займётся программированием. Сначала пошла шерстить YouTube, потом прошла обучение. Ковид, конечно, полностью изменил мир.

«Мы не фавориты, поэтому надо играть друг за друга, тогда будет хороший шанс на плей-офф»

— В этом году много легионеров приехали к началу сборов, и в «Сочи» все собрались в первый же день. Это было требование клуба? Или что-то другое?

— Сборы начинались 13 июля, мы с Джесси приехали 14-го, через день, а ещё через пару дней приехал Криштоф. Тренировки начались 15-го. Это мой первый год в клубе, мне всё равно дома было нечего делать, так что решил ехать сразу и тренироваться.

— Первые впечатления о команде?

— Если честно, очень хорошая команда. До приезда не знал, чего ожидать, но у нас молодой коллектив, все хорошо катаются, все умеют играть. Осталось набраться уверенности, и мы делаем это прямо сейчас. Уже увидели, что способны играть против лучших команд. Но при этом надо всегда держать в уме, что мы не фавориты чемпионата, поэтому нам надо показывать командную игру, играть друг за друга. Если получится делать это весь сезон, то у нас будет хороший шанс попасть в плей-офф.

— Команда тоже удивилась, как сложились первые матчи?

— Вероятно, да. Да, это предсезонка, первые два матча, это ещё не считается. Но все очень рады начать играть. Посмотрим, как команда будет реагировать дальше по сезону, когда с таким количеством матчей будет становиться всё тяжелее.

«Тренеры «Сочи» не орут, как это частенько бывает у русских тренеров»

— А что скажете о вашем тренере, Дмитрии Кокореве? Он новичок в КХЛ, никогда раньше не работал главным, но пока начало очень бодрое.

— У нас все три тренера феноменальные, много разговаривают с игроками, не орут, как это частенько бывает у русских тренеров (смеётся).

— В «Витязе» орали?

— Да, случалось! Но больше на молодёжь. У нас в «Сочи» тоже много молодых ребят, однако тренеры стараются им помогать, учить их. Я уже немного понимаю русский, так что получается объясняться. Пока всё здорово.

— Кокорев же раньше в основном в МХЛ работал, умеет найти подход к молодым.

— Да, он знает большинство ребят, и переход должен даться ему легче. На него сейчас большое давление, ему надо добиваться успеха. Посмотрим, что будет в сезоне, когда начнутся непростые времена. А они начнутся, как и у каждой команды, при таком плотном графике матчей.

— Расскажите о стиле игры, который ставит Кокорев?

— Атакующий хоккей, много форчекинга, большой объём катания. Простая игра на высоких скоростях, но он всегда просит защитников подключаться в атаку. Мне нравится стиль игры, который он ставит. Мы учимся каждый день, надеюсь, будем хорошо готовы к началу сезона.

Дмитрий Кокорев Фото: ХК «Сочи»

— В команде много новичков, у вас было что-то типа тимбилдинга?

— Пока нет, но завтра мы всей командой пойдём на футбольный матч (разговор состоялся 6 августа, накануне матча «Сочи» — «Пари НН». – Прим. «Чемпионата»). Может, ещё что-то придумаем после турнира.

— Но уже чувствуется общность?

— Думаю, да. Все общаются друг с другом, команда не делится на отдельные группки. Всё идёт гладко. Все стараются помогать друг другу, так и становятся хорошей командой.

— Кто помогает вам освоиться?

— Олег, наш администратор команды, помогает во всем – с квартирой, с банками, с любым вопросом можно к нему обратиться, и он всё устраивает, так что всё круто.

— Тяжёлая была предсезонка? Какие упражнения или тесты были самыми жёсткими?

— Было нелегко, два раза в день лёд, между ними – зал, потом ещё бег. Первая неделя была ничего, вторая уже тяжелее, а третья – самая сложная. Мы много катались по кругу, я такого никогда в карьере не видел! Утром по 45 минут просто нарезали круги по льду без шайбы, просто пульс разогнать. Это же почти как бег, только катание. Но кататься лучше, чем бегать, потому что на улице очень жарко. В любом случае мы профессионалы, вопросов не задаём. Что скажут, то и надо делать.

«Хочу остаться в КХЛ как можно дольше. Мотивирован выйти с «Сочи» в плей-офф»

— Теперь это позади, вы провели первые игры, можно сказать, старт положен. И надо признать, вы начали отлично, два матча – два гола!

— Да, начало отличное, но это всё-таки предсезонка, до старта чемпионата почти целый месяц. Я бы променял эти голы на голы в сезоне. Но, с другой стороны, всегда приятно забивать на предсезонке, это придаёт уверенности.

Материалы по теме Бронзовый призёр Олимпийских игр Криштоф объяснил свой переход из «Адмирала» в «Сочи»

— Вы, кажется, очень быстро обрели «химию» с Михалом Криштофом?

— Да, он отличный игрок, такой центр подходит мне по стилю. Он любит пасовать, у нас всё хорошо складывается. Думаю, мы можем только прибавлять.

— Понимаете, что именно вы с Криштофом и должны стать той силой, которая поведёт «Сочи» за собой в новом сезоне? Осознаёте на себе повышенную ответственность в условиях более жёсткого лимита на легионеров, нежели в те годы, когда вы были в «Витязе»?

— Да, я знаю, давления больше, чем с пятью легионерами, хотя и тогда оно тоже было. Но тренеры на нас не давят, они хотят, чтобы все играли и работали как команда. Тогда, если всё получается, давления не чувствуешь.

Кирилл Панюков и Михал Криштоф Фото: photo.khl.ru

— Вы выходите с ассистентской нашивкой. Так будет и в сезоне?

— Это на предсезонке так, мы пока не знаем, что будет в сезоне. Впервые в профессиональном хоккее стал ассистентом капитана, но я не против. В конечном счёте это всего лишь нашивка, это не значит, что я сейчас начну всех учить, что делать на льду. Просто стараюсь хорошо играть каждый матч, служить всем примером.

— Играя в Европе, вы доходили до полуфиналов плей-офф. «Сочи» в последние годы крайне неудачно выступал в КХЛ, последний сезон и вовсе получился провальным. Не отпугивала ли репутация клуба-аутсайдера?

— Да, полуфиналы были в Швеции и Германии, однако до финала никогда не доходил. Всегда хочется выигрывать. Но отсутствие у «Сочи» больших побед меня совсем не отпугивало. Я себя считаю хорошим игроком и подумал, что смогу приехать и проявить себя, быть на позитиве, и остальные потянутся за мной. Мы этим и занимаемся.

Это ещё и возможность закрепиться в лиге. Раз я приехал, то хочу оставаться в КХЛ как можно дольше. Я мотивирован хорошо играть здесь, выйти с командой в плей-офф, это было бы потрясающе и для города, и для клуба.

— Какие цели ставит команда на сезон и как вы можете ей помочь?

— Главная цель на сезон – плей-офф. Думаю, у нас отличный коллектив, главное не забегать вперёд, двигаться день ото дня, от матча к матчу. Даже если выиграешь несколько матчей подряд, всегда надо быть готовым. Тут все команды хорошие, нам просто надо пробиваться наверх.

Борна Рендулич Фото: photo.khl.ru

— Вы выступали в КХЛ, но недолго. Почему тогда не остались, не было предложений?

— «Витязь» сделал предложение, но с очень маленькой зарплатой, просто чтобы сохранить права на меня и чтобы я не мог уйти в другую команду. А тогда у меня не было такого агента, как Пилко, я не смог выкупить у клуба права на себя. Так что мне не оставалось ничего, кроме как отправиться в Европу. А сейчас я уже приехал как свободный агент.

— Какие впечатления тогда оставила лига?

— Отличная лига, много хороших игроков, много команд. Мне и тогда всё нравилось, и сейчас тоже. Кажется, сейчас стало больше молодых игроков, особенно когда ужесточили лимит на легионеров. Хотя ещё идёт предсезонка, команды проверяют молодёжь, посмотрим, как будет в сезоне. Но пока что всё здорово.

— Понятно, что мало времени прошло и сезон ещё не начался, но видите ли какие-то изменения в лиге по сравнению с тем, что было четыре года назад?

— Если честно, уже не помню, что было четыре года назад. Знаю, что площадки стали меньше, раньше такого не было. Нужно время, чтобы привыкнуть, я же до этого несколько лет играл на больших площадках. Меньше пространства, надо быстрее принимать решения, быстрее думать. Для этого и нужна предсезонка.

— Сильно вы изменились за время игры в Германии и Швеции?

— Очень сильно, я вырос и стал зрелым. Стал стабильнее в играх, на тренировках, в целом – возмужал.

«В детстве равнялся на Гретцки, Лемье, потом на Овечкина, Кросби и Малкина»

— Как попали в хоккей, ведь в Хорватии футбол был бы более очевидным выбором?

— Всё детство я играл в футбол, и как-то в детском саду нас отвезли на каток. Я надел коньки и сразу же покатил! И тренер на катке предложил моим родителям попробовать отдать меня в хоккей. А я был очень активным ребёнком, играл во все виды спорта, пришёл на хоккей, и мне понравилось, так что я продолжил заниматься. На коньки встал в семь лет, довольно поздно по нынешним меркам. Лет в 13-14 надо было выбирать между футболом и хоккеем, и я выбрал хоккей.

— На кого равнялись в детстве?

— Много на кого. Гретцки, Лемье, потом Овечкин, Кросби, Малкин… Но в детстве я не мог смотреть их матчи, в Хорватии хоккей никогда не показывали. Так что смотрел видео в YouTube, хайлайты, онлайн-стримы. Помню, уже в Финляндии смотрел НХЛ и мечтал об этой лиге, а потом эта мечта стала реальностью. Поставил себе цель попасть туда, хотя никогда не верил, что получится. Но каждый игрок ставит себе цель попасть в НХЛ. Хорошие были времена.

— Википедия говорит, что вы дебютировали на профессиональном уровне в 15 лет! Это впечатляет.

— Да, я сыграл за хорватскую команду в словенской лиге. Но это громко сказано, потому что у нас нехоккейная страна, игроки не такие уж хорошие. Просто я был талантливым, и меня поставили на пару матчей. Может, травмы в команде были, надо было кем-то заменить игроков. И я тогда был к этому не готов.

— Вас не размазали по льду?

— Нет (улыбается). В хоккее все друг друга знают, мне пытались помогать. Там же, по сути, играют ради удовольствия. Профессионально, но никому за это не платят.

— Знаю, что в Италии или Англии хоккеисты летом работают на обычных работах, потому что одним хоккеем семью не прокормить. И в Хорватии так же?

— Да, поэтому я и переехал в Финляндию, и там уже стал профессионалом. Если бы этого не сделал, то не играл бы в хоккей или не был бы сейчас здесь.

«Уезжать в Финляндию было страшно до усрачки! Но там из меня сделали игрока, которым я стал»

— А как в Финляндию попали, кто-то же должен был вас найти и пригласить?

— ИИХФ проводила международные сборы для игроков моего года, туда пригласили ребят со всего мира – из Финляндии, Швеции, из маленьких хоккейных стран вроде Португалии и Испании. Там было много финских и шведских тренеров, один из них меня заметил и предложил поехать в Финляндию. Так всё и завертелось.

— Так значит программа развития ИИХФ работает!

— Да. Не знаю, существует ли она до сих пор, но именно так я и оказался в Финляндии.

— Не страшно было уезжать?

— Страшно до усрачки! Во-первых, я не знал, смогу ли общаться на английском. Я его учил в школе, но ни с кем на нём не разговаривал. Родители очень боялись. Папа ещё ничего воспринял, а мама не хотела отпускать, переживала.

Сам я боялся, конечно, однако мне не нравилась школа. Я нормально учился, но был гиперактивным ребёнком, мне не нравилось сидеть на уроках. Так что решил – почему нет, надо поехать и попробовать, это же классно!

— И как всё вышло?

— Офигенно! Финляндия сделала из меня того игрока, которым я сейчас и являюсь. Мне там помогали очень много людей, я был, наверное, единственным легионером в команде. Жил в семье, они меня приняли как родного. Ходил там в школу, выучил финский. Это очень сложный язык, но, когда семь лет живёшь в стране, хочешь – не хочешь, а выучишь. Это само по себе получилось – постоянно слышишь язык, выучиваешь хоккейные слова, а потом в один день просыпаешься и вдруг начинаешь понимать, что говорят. Я финским свободно не владею, но разговор поддержать могу. К тому же практически везде, где я играл, был хотя бы один финн, так что язык не забывается. Не знаю, пригодится ли он мне когда-нибудь, но круто, что можно сказать: «А я знаю финский».

«Если бы КХЛ не помогла «Медвешчаку», он бы уже тогда обанкротился»

— Что сейчас происходит с хоккеем в Хорватии? Ваш родной «Медвешчак» ещё жив?

— Жив, у клуба появился новый спонсор – хорватское казино «Адмирал», и они строят даже не арену, а тренировочный каток в виде шара. Ставят лёд, а сверху шар, так дешевле. Сейчас цель — достроить арену, чтобы через пару лет, возможно, начать играть на профессиональном уровне.

Старый «Медвешчак» же обанкротился, клуб сменил название, юрлицо. Через два-три года они хотят играть в Альпийской лиге.

— Сколько в Хорватии клубов?

— Всего четыре. Кто-то играет в словенской лиге, кто-то в хорватской.

— Что-то типа пивной лиги?

— В общем, да. У всех игроков есть работа, хоккей для них как хобби. «Медвешчак» же пытается создать что-то новое, чтобы играть на профессиональном уровне.

— Что думаете об эксперименте с «Медвешчаком» в КХЛ?

— Когда они играли в Австрии, начался большой рост популярности. Была хорошая команда, люди стали ходить на матчи, ездить на выезды в Австрию, просто безумие. Я хорошо знаю президента клуба, он сказал, что если бы клуб не перешёл в КХЛ, то у них после этого не было бы денег, чтобы играть в Австрии. КХЛ помогла им с деньгами, чтобы заявиться в лигу. Если бы они этого не сделали, команда уже тогда бы обанкротилась. А так они смогли отыграть ещё три-четыре года, но при этом понимали, что когда-то это неизбежно случится.

Так что «Медвешчак» обанкротился не из-за КХЛ. У нас нехоккейная страна, здесь тяжело найти спонсоров, финансирование. Клуб просто плыл по течению, у него не было плана развития, чтобы молодые хорватские ребята играли. Так что всё накрылось медным тазом.

— А во времена КХЛ был всплеск интереса к хоккею?

— Был, просто с ума сойти! В какой-то момент хоккей стал популярнее футбола, на каждый матч приходили по шесть-семь тысяч человек, все болели, полный дурдом. А потом всё сошло на нет. Грустно, но что поделать.

«Стараюсь помогать молодым хорватам. Их родители звонят мне, советуются по карьере»

— В Финляндии вы довольно быстро стали пробиваться – вторая лига U16, потом первая лига U18, потом U20 и, наконец, главная лига Финляндии, а после первого полноценного сезона сразу отправились в НХЛ. Расскажите о том периоде вашей карьеры.

— В каждой лиге я играл по два сезона, потом провёл первый год на профессиональном уровне, и довольно неплохо для молодого игрока. И мне начали звонить скауты, это даже в голове не укладывалось. Я уехал в НХЛ, потому что боялся, что больше шанса не будет. Если бы в то время у меня был агент или кто-то, кто бы меня направлял, если бы я остался ещё на пару лет в Финляндии, набрался бы уверенности, стал бы получать больше игрового времени, может, я до сих пор играл бы в Северной Америке. Но тогда я был слишком молод и совсем не готов.

Думал, что готов, в итоге попал в НХЛ, но на долгосрочную перспективу не смотрел, только на ближайшую. Думал – поеду, пробьюсь, а дальше не загадывал. И рядом не было никого, кто бы сказал – успокойся, не торопись, давай идти постепенно. Однако я сам всегда принимал решения и ни о чём не жалею.

— И всё равно сыграли 15 матчей в НХЛ.

— Да, 14 за «Колорадо», а потом получил травму, вылетел на четыре месяца.

— Вы остаётесь единственным хорватом, который пробился в НХЛ.

— Хорватом, который родился и начинал заниматься хоккеем в Хорватии. А так ещё раньше меня в НХЛ сыграл Горан Безина. Он хорват, родился в Сплите, но в детстве переехал в Швейцарию и всю жизнь тренировался там.

— Есть ещё Джо Сакик, но он канадец.

— Да, у него хорватские корни, однако он сам к Хорватии не имеет отношения. Я не раз с ним общался, он ездит в отпуск в Хорватию, но мало знает о стране.

— Гордитесь, что до сих пор являетесь единственным представителем Хорватии, которому удалось сыграть в НХЛ?

— Если честно, нет. Вообще-то у нас подрастает несколько молодых ребят. Есть Бруно Иджан, который пошёл по моему пути и сейчас играет в молодёжной команде в Швеции. Он может стать профессионалом, это было бы здорово. Хотелось бы сыграть с кем-то из своей страны, чтобы кто-то пробился. Так что стараюсь помогать молодым ребятам, их родители мне постоянно звонят, спрашивают совета, как лучше поступить на определённом этапе карьеры. Прикольно иметь такой статус.

Борна Рендулич Фото: AP/TASS

— Вы так увлечённо рассказываете, что в будущем вас вполне можно представить главой федерации хоккея Хорватии.

— Да, если после карьеры захочу, то могу им стать. Но посмотрим, пока я хочу играть как можно дольше. Однако когда-нибудь можно и поруководить, почему нет?

— Вы выиграли несколько медалей со сборной, играли в НХЛ, становились лучшим бомбардиром команды в «Эребру» и «Адлере». Какое ваше любимое воспоминание о карьере на данный момент?

— НХЛ и первый гол там, это любимое воспоминание. А когда я уехал в Швецию, наша команда впервые вышла в полуфинал, это было большое событие и для клуба, и для меня, потому что для меня это был первый такой долгий плей-офф. И когда в Германии я впервые в карьере забил 27 голов за сезон, это тоже был потрясающий год, который останется в памяти. В общем, хороших воспоминаний хватает, но, надеюсь, ещё появятся и новые. Хотелось бы выиграть что-то, однако это будет непросто.

— Четыре года вы не играли за сборную Хорватии на чемпионатах мира, но в этом году вернулись. Почему так долго не выступали?

— Просто я всё время был занят в плей-офф, в этом же году он не наложился на чемпионат мира. А так я всегда приезжаю в сборную, когда есть возможность.

— Для чего играет сборная, какие у неё цели?

— Чтобы молодёжь могла играть и развиваться. Для них это как профессиональный хоккей. Соперники несильные, но, когда в 20 лет выходишь против мужиков, это помогает развиваться. Конечно, всегда хочется выиграть, выйти в следующий дивизион, однако не всегда это возможно.

— Хотели бы это изменить?

— Зависит от того, захочу ли я остаться в хоккее после того, как закончу. Но пока я ещё играю.

— Расскажите о себе, что болельщикам «Сочи» стоит о вас знать? Какие у вас хобби, что любите?

— Я простой парень, люблю хоккей, люблю проводить время с друзьями, с партнёрами по команде. Да, пожалуй, и всё, никаких безумных историй у меня нет. Думаю, моя карьера и жизнь говорят сами за себя.