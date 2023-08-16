Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о подготовке команды к сезону и рассказал, как прошёл матч открытия на «Сибирь-Арене» между юниорскими сборными России и Беларуси.

«Не ожидали такого ажиотажа на открытой тренировке. Вообще, очень удивлены таким вниманием. Тут и новый стадион: подогрев двойной. Это создаёт необычную атмосферу на тренировке. Тренеры тоже в лёгком шоке.

Хотим ли открыть все сборы, как «Торпедо»? Можно было, но у нас сейчас есть организационные проблемы, связанные с переездом. И мы пока не готовы к глобальной акции. Хотя дальше это будет свободно наверняка. Это будет зависеть от тренеров: как они решат. Обычно же тренер либо запрещает, либо разрешает.

Влияет ли на открытость тренеров то, что они с североамериканским опытом? Не сильно. Мы знаем их подход, и у нас вообще тренеры открытые. Мы уже не закрываемся давно.

На какой стадии находится переезд? Доделывать ещё много. Сейчас переезжает офис, а команды уже переехали и молодёжная, и главная.

Какие позиции хотим усилить? Пока мы никого не ожидаем. У нас есть свои снайперы для первого и второго звена.

Планируем ли раздавать паспорта иностранцам? До прилёта мы эти вещи не обсуждаем. Они только с утра прошли медосмотр и сейчас на лёд. Пока я их не видел ещё: сейчас первый раз.

Был ли матч Россия — Беларусь тестовым для новой арены? Россия — Беларусь тестовым быть не мог, поскольку это Федерация хоккея России проводит. А тестовый матч проводит КХЛ. Это абсолютно разные вещи. КХЛ будет проводить тестовые матчи на турнире Белосохова – 22 августа будет проведён официальный тестовый матч, как раз именно с точки зрения приёмки дворца. Тестовый матч – игра останавливается посредине и будет репетиция эвакуации травмированного хоккеиста со льда, дальше матч опять останавливается и будет тренировка замены разбитого стекла. И ещё масса всяких вещей. Тестовый – это не просто посидеть на трибуне и посмотреть, как хоккеисты играют в хоккей. Это реально тесты: на все экстремальные, опасные, сложные ситуации. Матч немножко нарушает регламент самой игры, но ничего не поделаешь. Здесь будут специалисты лиги, которые будут оценивать и потом писать заключение по прохождению этих тестов», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.