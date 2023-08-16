Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бабаев: думаю, Федотов уедет в «Филадельфию», а через год сможет вернуться в ЦСКА

Бабаев: думаю, Федотов уедет в «Филадельфию», а через год сможет вернуться в ЦСКА
Комментарии

Известный агент Шуми Бабаев рассказал о решении ИИХФ касательно ситуации с контрактом голкипера Ивана Федотова.

«Я ожидал, что приятное решение будет таким. ИИХФ не захочет допускать нарушения регламента и испортить отношения с НХЛ. Если у ЦСКА другое мнение, клуб может протестовать и подать в арбитраж. Никаких проблем нет, каждая сторона действует на своё усмотрение. В итоге, думаю, что Федотов уедет и будет играть в «Филадельфии», а через год сможет вернуться в ЦСКА.

Федотову придётся уехать в Северную Америку? Честно говоря, других вариантов я не вижу», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Ранее Бабаев вспомнил слова капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, критиковавшего клиентов агента за слишком завышенные требования.

Материалы по теме
Бабаев: надеюсь, инцидент с Шарипзяновым исчерпан, он же неглупый парень
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023