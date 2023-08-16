Бабаев: надеюсь, инцидент с Шарипзяновым исчерпан, он же неглупый парень

Известный агент Шуми Бабаев вспомнил слова капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, критиковавшего клиентов агента за слишком завышенные требования. Недавно Владимир Ткачёв подписал с омским клубом новый контракт, который на этот раз Шарипзянов отказался комментировать и ушёл от ответа.

«Я бы не стал называть ту историю конфликтом, скорее, инцидентом. И, уверен, каждый сделал из него свои выводы. Так вот, судя по всему, инцидент уже ушёл на нет, исчерпан. Хорошо видно, что на этот раз Шарипзянов ушёл от ответа, потому что, наверное, понял, что у каждого своя работа. Он же неглупый парень и прекрасно понимает: есть какие-то вещи, которые не нужно обсуждать. Ребятам же играть вместе, и плохо, если в раздевалке будут какие-то недопонимания.

Почему же тогда Шарипзянов высказался весной? Возможно, по неопытности, например, потому что до этого давал мало интервью, не смог прочувствовать подвох. К тому же в «Авангарде» в тот момент были люди, которые всё это подогревали. Из-за их мнения у игрока могло сформироваться неправильное впечатление. Но теперь этих людей в клубе уже нет», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Ранее Бабаев негативно отреагировал на слова Шарипзянова, назвав защитника «крысой» и осудив публичное обсуждение зарплат хоккеистов.