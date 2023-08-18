«Лада» подписала контракт с защитником Росандичем

«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон со словацким защитником Миславом Росандичем. Об этом сообщил официальный сайт тольяттинского клуба.

Прошлый сезон 28-летний защитник провёл в Чехии. За 65 матчей в «Били Тигржи» и «Маунтфилде» он набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «+12», а также отметился одной голевой передачей в трёх играх хоккейной Лиги чемпионов. Ранее он выступал за «Детву», «Зубр Пршеров», «Витковице», а также за «Слован» в КХЛ.

«Добро пожаловать в «Ладу», Мислав!» — написано в заявлении «Лады».

Мислав Росандич является победителем чемпионата Словакии (2017), серебряным призёром чемпионатов Словакии (2015) и Чехии (2021, 2023), бронзовым призёром чемпионата Словакии (2014). В качестве хоккеиста сборной Словакии он становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира (2015) и Олимпийских игр (2022).