«Лада» изменила логотип клуба, изображённый на игровой форме, из-за требований КХЛ

Хоккейный клуб «Лада» представил новую форму с филином на логотипе. Причиной появления новой эмблемы на форме стали требования регламента КХЛ, из-за которых на логотипе клуба не может быть размещён спонсор команды в лице «АВТОВАЗа».

«С точки зрения Спортивного регламента КХЛ на игровой форме хоккеистов должен быть размещён только логотип клуба, не спонсора. Допускается совместное размещение двух логотипов, если логотип спонсора клуба будет размещён внизу формы.

В ходе разработки дизайна формы мы получили следующее: на груди классический логотип клуба «Лада» и ниже идёт логотип «Лада» от «АВТОВАЗа», но уже в другом начертании. Получилось масло масляное,. и смотрелось это ужасно. Другого выхода у нас не было, и в срочном порядке мы приняли решение нанести на форму логотип филина, который изначально был заявлен как альтернативный.

Филин является частью хоккейного клуба «Лада» с 2016 года, поэтому мы выполнили требование регламента, поместив данный логотип. В ВХЛ у нас были одни требования, в КХЛ они поменялись.

По тому же пути пришлось пройти «Нефтехимику», который несколько лет назад заменил свой логотип на игровой форме на эмблему с волком. Достаточно важно, что новая форма понравилась самой команде. Считаю, что с эстетической точки зрения мы сделали всё правильно и грамотно», – сказал гендиректор тольяттинцев Александр Чеботарёв.

Фото: ХК «Лада»

Напомним, «Лада» вернулась в КХЛ спустя пять лет выступлений в ВХЛ, где отсутствуют подобные требования к логотипам команд.