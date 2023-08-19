В хоккейном «Динамо» прокомментировали ситуацию с календарём Кубка России по футболу

Генеральный директор московского ХК «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал ситуацию с календарём Фонбет Кубка России по футболу.
«Вчера был опубликован календарь следующих матчей Кубка России по футболу, и так получилось, что дерби со «Спартаком» было поставлено на день хоккейного матча на «ВТБ Арене»? Мы находимся на постоянной связи с КХЛ. Этот вопрос уже поднимался, и лига будет идти нам навстречу в плане переносов, чтобы попадать в это окно.
Так сложилась жизнь, что мы с футболистами находимся под одной крышей. Поэтому в любом случае мы будем искать компромисс, чтобы интересы обеих команд были учтены. Мы практически всё согласовали, вопрос пока по одной игре, и я думаю, что мы найдём решение, которое всех устроит. Мы находимся под одной крышей, поэтому обязаны искать компромисс, а не конфронтацию», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Футбольные «Динамо» и «Спартак» встретятся в матче Кубка России 4 октября.
- 19 августа 2023
-
20:54
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:07
-
19:54
-
19:39
-
19:22
-
18:52
-
18:36
-
18:20
-
17:44
-
17:18
-
17:05
-
16:54
-
16:39
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:41
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30