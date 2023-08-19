В хоккейном «Динамо» прокомментировали ситуацию с календарём Кубка России по футболу

Генеральный директор московского ХК «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал ситуацию с календарём Фонбет Кубка России по футболу.

«Вчера был опубликован календарь следующих матчей Кубка России по футболу, и так получилось, что дерби со «Спартаком» было поставлено на день хоккейного матча на «ВТБ Арене»? Мы находимся на постоянной связи с КХЛ. Этот вопрос уже поднимался, и лига будет идти нам навстречу в плане переносов, чтобы попадать в это окно.

Так сложилась жизнь, что мы с футболистами находимся под одной крышей. Поэтому в любом случае мы будем искать компромисс, чтобы интересы обеих команд были учтены. Мы практически всё согласовали, вопрос пока по одной игре, и я думаю, что мы найдём решение, которое всех устроит. Мы находимся под одной крышей, поэтому обязаны искать компромисс, а не конфронтацию», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Футбольные «Динамо» и «Спартак» встретятся в матче Кубка России 4 октября.