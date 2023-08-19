Гендиректор московского «Динамо»: задача — постараться выйти в финал Кубка Гагарина

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о задачах клуба на 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги.
«На этот сезон перед клубом стоят максимальные задачи. Судя по тому, как мы усилились, а Гусев, Ожиганов, Пакетт – это серьёзные имена на уровне КХЛ. Тренерский штаб сделал выводы из прошлого сезона. Проделана хорошая работа в межсезонье. Со стороны акционеров были обеспечены все условия для тренировочного сбора в Бору, не было проблем ни с питанием, ни с формой — вообще ни с чем. И нам оставалось только тренироваться, играть и работать. Задача перед клубом – постараться выйти в финал Кубка Гагарина», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Динамовцы в своём первом матче дома сыграют с санкт-петербургским СКА 2 сентября. Начало игры — в 17:00 мск.
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