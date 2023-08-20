Словацкий защитник Немец занял первое место в списке лучших проспектов «Нью-Джерси»

Словацкий защитник Шимон Немец занял первое место в списке лучших проспектов «Нью-Джерси». НХЛ на официальном сайте опубликовала топ-5 проспектов клуба.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Шимон Немец (защитник, 19 лет).

2. Нолан Фут (нападающий, 22 года).

3. Симус Кейси (защитник, 19 лет).

4. Александер Хольц (нападающий, 21 год).

5. Якуб Малек (вратарь, 21 год).

Немец на драфте НХЛ 2022 года выбран в первом раунде под общим вторым номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз». 14 июля 2022 года он подписал с командой трёхлетний контракт новичка. Дебютный сезон в Северной Америке играл за фарм-клуб «Дэвилз» «Ютику Кометс».