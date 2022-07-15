Немец: считаю, что мне подходит «Нью-Джерси»

Словацкий защитник Шимон Немец, выбранный «Нью-Джерси Дэвилз» под вторым номером на драфте Национальной хоккейной лиги – 2022, прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Я очень взволнован, что теперь я в «Нью-Джерси». Считаю, что эта команда мне очень подходит», — приводит слова Немеца официальный «Твиттер» «Нью-Джерси»

Отметим, что 18-летний форвард Юрай Слафковски был выбран на драфте под первым номером клубом «Монреаль Канадиенс». Центральный нападающий Шейн Райт, являвшийся фаворитом до начала драфта, стал игроком «Сиэтл Кракен» лишь под четвёртым пиком. Третьим был выбран форвард Логан Кули, ставший хоккеистом «Аризоны Койотс».

В Словакии Немец с сезона-2019/2020 выступал за основную команду «ХК Нитра» в словацкой экстралиге.