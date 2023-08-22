Эксперт оценил перспективы «Аризоны» в новом сезоне НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз», а ныне североамериканский эксперт портала NHL Network, Майк Рупп высказался о перспективах «Аризоны Койотс» в новом сезоне НХЛ.

«За «Койотс» будет весело наблюдать, а их арена продолжит оставаться местом, где очень сложно добыть победу», — приводит слова Руппа «твиттер» NHL Network.

В прошлом сезоне «Аризона» заняла седьмое место в Центральном дивизионе, опередив только «Чикаго Блэкхоукс». В Западной конференции «койоты» заняли 13-е место из 16. В общей турнирной таблице прошлого сезона «Аризона» заняла 27-ю строчку. Аризонский клуб не вышел в плей-офф НХЛ.

В первом раунде драфта НХЛ 2023 года «Аризона» под общим шестым номером задрафтовала российского защитника Дмитрия Симашёва, а под общим 12-м пиком «Койотс» забрали ещё одного россиянина — нападающего Даниила Бута.