Эксперт оценил перспективы «Аризоны» в новом сезоне НХЛ

Бывший нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз», а ныне североамериканский эксперт портала NHL Network, Майк Рупп высказался о перспективах «Аризоны Койотс» в новом сезоне НХЛ.
«За «Койотс» будет весело наблюдать, а их арена продолжит оставаться местом, где очень сложно добыть победу», — приводит слова Руппа «твиттер» NHL Network.
В прошлом сезоне «Аризона» заняла седьмое место в Центральном дивизионе, опередив только «Чикаго Блэкхоукс». В Западной конференции «койоты» заняли 13-е место из 16. В общей турнирной таблице прошлого сезона «Аризона» заняла 27-ю строчку. Аризонский клуб не вышел в плей-офф НХЛ.
В первом раунде драфта НХЛ 2023 года «Аризона» под общим шестым номером задрафтовала российского защитника Дмитрия Симашёва, а под общим 12-м пиком «Койотс» забрали ещё одного россиянина — нападающего Даниила Бута.
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