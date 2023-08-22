«Филадельфия» объявила о подписании контракта с защитником Оливером Бонком

«Филадельфия Флайерз» подписала контракт новичка со канадским защитником Оливером Бонком. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ с ссылкой на генерального менеджера «лётчиков» Даниэля Бриера.
18-летний Бонк был задрафтован «Филадельфией» на последнем драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим 22-м номером. В июле защитник принял участие в лагере развития клуба. По данным портала CapFriendly, Бонк будет зарабатывать по $ 950 тыс по трёхлетнему контракту новичка.
В прошлом сезоне Бонк играл за команду OHL «Лондон Найтс». В 67 матчах защитник сумел набрать 40 (10+30) очков. В плей-офф канадец сделал 11 результативных передач в 21 игре. «Лондон» Бонка дошёл до финала OHL.
Бонк также играл за сборную Канады на Кубке Глинки-Гретцки 2022 года и завоевал золотую медаль турнира.
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