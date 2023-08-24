В московском «Динамо» рассказали, могут ли травмированные лидеры восстановиться к сезону

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от ЦСКА (2:3) в рамках Кубка мэра Москвы рассказал о состоянии травмированных игроков: форвардов Седрика Пакетта, Максима Джиошвили и защитника Бреннана Менелла.
«Возможно, даже к началу сезона все вернутся. А может быть, будут в первых числах. Они все у нас катаются, кроме Кудрявцева, и набирают форму. Не удивлюсь, если они все будут играть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, бело-голубые начнут регулярный сезон-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги домашним матчем со СКА. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» 2 сентября и начнётся в 17:00 мск.
Ранее Кудашов рассказал о поражении от ЦСКА (2:3) в рамках Кубка мэра Москвы.
- 24 августа 2023
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