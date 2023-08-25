Нападающий «Металлурга» Коростелёв назвал причины поражения от «Лады»

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв после встречи с «Ладой» (4:5 ОТ) на Кубке губернатора Челябинской области рассказал, почему его команда проиграла матч, по ходу которого вела в счёте 3:0 и 4:1. На счету форварда в этой встрече гол и передача.
«У нас присутствовала какая-то доля самоуверенности после первой половины игры. Мы поплатились за это, и удаления тоже сыграли свою роль», — приводит официальный сайт КХЛ слова Коростелёва.
После двух матчей турнира на счету «Металлурга» два очка и четвёртое место. Лидирует «Трактор» (4 очка), второе место у «Ак Барса» (3), четвёртое — у «Лады» (2).
В заключительном матче 26 августа «Металлург» сыграет с «Ак Барсом». Начало в 11:00 мск. В тот же день «Лада» сыграет с «Трактором». Встреча начнётся в 15:00 мск.
- 25 августа 2023
-
03:07
-
02:51
-
02:37
-
02:07
-
01:23
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:19
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:21
-
21:05
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:20