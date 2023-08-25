Нападающий «Металлурга» Коростелёв назвал причины поражения от «Лады»

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв после встречи с «Ладой» (4:5 ОТ) на Кубке губернатора Челябинской области рассказал, почему его команда проиграла матч, по ходу которого вела в счёте 3:0 и 4:1. На счету форварда в этой встрече гол и передача.

«У нас присутствовала какая-то доля самоуверенности после первой половины игры. Мы поплатились за это, и удаления тоже сыграли свою роль», — приводит официальный сайт КХЛ слова Коростелёва.

После двух матчей турнира на счету «Металлурга» два очка и четвёртое место. Лидирует «Трактор» (4 очка), второе место у «Ак Барса» (3), четвёртое — у «Лады» (2).

В заключительном матче 26 августа «Металлург» сыграет с «Ак Барсом». Начало в 11:00 мск. В тот же день «Лада» сыграет с «Трактором». Встреча начнётся в 15:00 мск.