Артюхин: Гальченюком интересовались несколько клубов КХЛ, но его выбор СКА понятен

Экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин считает, что новичок СКА Александр Гальченюк добавит мощи атакующей линии питерского клуба.
«Судя по статистике в НХЛ (354 очка в 654 играх) петербургский клуб пополнился очень хорошим форвардом, который, без всякого сомнения добавит мощи атакующей линии. По моей информации, в услугах этого форварда были заинтересованы представители нескольких клубов КХЛ. Выбор Гальченюка абсолютно понятен. Он горит желанием проявить себя в КХЛ, а СКА, играющий в атакующий хоккей — лучший для этого способ. Плюс к этому СКА — главный претендент на Кубок Гагарина», — сказал Артюхин в интервью «Чемпионату».
Напомним, 9 июля Алекс Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля. Позднее американским судом с Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда он был приговорён к 30 дням тюремного заключения.
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