СКА заключил двухлетний контракт с Алексом Гальченюком

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб заключил двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком.

«Мы очень рады всем сообщить о том, что мы заключили соглашение на два года с Алексом Гальченюком. Алекс полностью подходит к нам в систему и по человеческим качествам, и как игрок. Мы очень рады, добро пожаловать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фото: ХК СКА

Напомним, 9 июля Алекс Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля. Позднее американским судом с Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда он был приговорён к 30 дням тюремного заключения.