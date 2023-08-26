Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов: скоро сезон, и мы войдём в него в хорошей форме

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о Кубке губернатора Челябинской области. Сегодня, 26 августа, «Ак Барс» в своём заключительном матче на турнире обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 5:2.
«Знакомый лёд? Да, лёд и раздевалки мне знакомы. Хороший турнир, хорошая организация. Есть над чем подумать, над чем работать. Скоро сезон, и мы войдём в него в хорошей форме.
Шайбу забросил, но буллит не реализовал — как оценю свою игру? Есть над чем работать. Можно и лучше. Надеюсь, что сезон начнётся и буду играть лучше.
Тимура Билялова признали лучшим вратарём турнира — порадовался за него? Да, конечно! Тимур молодец, вышел на две игры.
Неприятная ситуация у Артёма Галимова, получил повреждение — как поддержали его? Только в раздевалке узнали. Очень неприятно на предсезонном турнире получать травмы, но мы надеемся, что у него не будет ничего серьёзного. Врачи однозначно помогут.
Чувствую ли конкуренцию в нападении внутри команды? У нас хорошая команда и отличный коллектив. Каждый знает, для чего он здесь собран. Только здоровая конкуренция, где каждый хочет принести пользу команде», — приводит слова Сафонова официальный сайт «Ак Барса».
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