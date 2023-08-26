«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» на Кубке губернатора Челябинской области
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Завершился очередной матч Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Ак Барс» обыграл «Металлург» со счётом 5:2.
Голы за «Ак Барс» забивали Кирилл Семёнов, Даниил Журавлёв, Илья Сафонов, Александр Радулов и Станислав Галиев забросил уже в пустые ворота. За «Металлург» шайбы забрасывали Григорий Дронов и Максим Карпов. Ворота команд защищали голкиперы Тимур Билялов и Александр Судницын.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Галиев, Юдин) – 04:54 (5x5) 0:2 Журавлёв (Лукоянов) – 13:27 (5x5) 1:2 Дронов (Кошелев) – 20:47 (5x5) 1:3 Сафонов (А. Радулов, Евсеев) – 35:53 (5x5) 2:3 Карпов (Зернов, Пресс) – 40:29 (5x5) 2:4 А. Радулов (Шипачёв, Хенкель) – 48:24 (5x5) 2:5 Галиев (Жафяров, Семёнов) – 58:14 (en)
«Металлург» проиграл третий матч на турнире Кубка губернатора Челябинской области. Магнитогорцы набрали лишь два очка в трёх матчах и заняли последнее место на турнире. «Ак Барс» выиграл свой второй матч на турнире и пока занимает первое место в таблице. Судьба трофея решится в матче «Трактора» с «Ладой», который начнётся в 15:00 мск.
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