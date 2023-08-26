«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» на Кубке губернатора Челябинской области

Завершился очередной матч Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Ак Барс» обыграл «Металлург» со счётом 5:2.

Голы за «Ак Барс» забивали Кирилл Семёнов, Даниил Журавлёв, Илья Сафонов, Александр Радулов и Станислав Галиев забросил уже в пустые ворота. За «Металлург» шайбы забрасывали Григорий Дронов и Максим Карпов. Ворота команд защищали голкиперы Тимур Билялов и Александр Судницын.

«Металлург» проиграл третий матч на турнире Кубка губернатора Челябинской области. Магнитогорцы набрали лишь два очка в трёх матчах и заняли последнее место на турнире. «Ак Барс» выиграл свой второй матч на турнире и пока занимает первое место в таблице. Судьба трофея решится в матче «Трактора» с «Ладой», который начнётся в 15:00 мск.