«Динамо» разгромило «Амур» в матче Кубка мэра Москвы

Завершился матч Кубка мэра Москвы, в котором встречались московское «Динамо» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).

В первом периоде в составе бело-голубых отличились Никита Гусев (в большинстве), Андрей Прибыльский и Седрик Пакетт (в большинстве). Во второй двадцатиминутке преимущество бело-голубых увеличили Андрей Никонов, Седрик Пакетт и Егор Морозов (в большинстве). Заключительный период прошёл без заброшенных шайб.

«Динамо» в матче за третье место Кубка мэра Москвы встретится с подмосковным «Витязем». Игра состоится завтра, 27 августа. Начало матча — в 15:00 мск. «Амур» и «Куньлунь Ред Стар» сыграют за пятое место. Начало встречи — в 11:00 мск.