«Динамо» разгромило «Амур» в матче Кубка мэра Москвы
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Завершился матч Кубка мэра Москвы, в котором встречались московское «Динамо» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).
В первом периоде в составе бело-голубых отличились Никита Гусев (в большинстве), Андрей Прибыльский и Седрик Пакетт (в большинстве). Во второй двадцатиминутке преимущество бело-голубых увеличили Андрей Никонов, Седрик Пакетт и Егор Морозов (в большинстве). Заключительный период прошёл без заброшенных шайб.
«Динамо» в матче за третье место Кубка мэра Москвы встретится с подмосковным «Витязем». Игра состоится завтра, 27 августа. Начало матча — в 15:00 мск. «Амур» и «Куньлунь Ред Стар» сыграют за пятое место. Начало встречи — в 11:00 мск.
Кубок мэра Москвы . Группа А
26 августа 2023, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Гусев (Ожиганов, О'Делл) – 04:38 (5x4) 2:0 Прибыльский (Петухов, Кудашов) – 05:49 (5x5) 3:0 Пакетт (О'Делл, Гусев) – 10:41 (5x4) 4:0 Никонов (Ильенко, Прибыльский) – 27:32 (5x5) 5:0 Пакетт (Рашевский) – 30:08 (5x5) 6:0 Морозов (Миронов) – 39:54 (5x4)
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