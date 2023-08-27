Главный тренер «Тампы»: Василевский становится лучше, когда играет много

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал об игре российского голкипера Андрея Василевского.

«Василевский — это тот тип вратаря, которому нравится играть, и он становится лучше всего, когда играет много. Мне плевать, что говорят другие, он может сыграть 60 игр, и он это доказывает снова и снова», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

В прошлом сезоне Василевский сыграл в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о вратаре Андрее Василевском.