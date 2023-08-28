«Закономерно выиграли». Защитник «Динамо» Прибыльский — о матче с «Витязем»

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский прокомментировал победу в матче за третье место Кубка мэра Москвы с подмосковным «Витязем» (5:2).

«Хороший соперник, с первой смены нам навязал борьбу. С начала матча оказались не совсем готовы, но со второго периода перехватили инициативу и закономерно выиграли.

Какие эмоции от получения награды лучшего защитника турнира? Неожиданно, если честно, потому что у нас в команде многие защитники набирали очки. Не думал, что стану лучшим, но приятно. Ребята посмеялись (улыбается).

Теперь только осталось забрать награду лучшего защитника КХЛ? Да, надеюсь, что всё впереди.

Что говорил тренер после матча? Хорошо отдохнуть и подготовиться морально к началу чемпионата.

Тяжело ждать старт сезона? Да, уже надоело играть товарищеские матчи. Не такой настрой, в сезоне по-другому уже готовишься на игры. Все уже скорее хотят начать регулярку. Мы готовы. Некоторые игроки только выходят после травм, но в целом у нас всё идеально», — приводит слова Прибыльского официальный сайт «Динамо».