Бабаев: люди, призывающие выйти из ИИХФ, не понимают последствий для нашего хоккея

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил запрет от Федерации хоккея России играть голкиперу ЦСКА Ивану Федотову до 1 января 2024 года и рассказал, почему выступает против выхода из Международной федерации хоккея.

«КХЛ должна полностью следовать решениям ФХР, а Федерация хоккея России — придерживаться рекомендаций ИИХФ. Если нас выкинут из Международной федерации хоккея и мы пойдём на конфликт, то нашей сборной, которая сейчас заморожена и находится в группе А, после возвращения на чемпионаты мира придётся начинать с третьей группы. Не думаю, что наши болельщики этому обрадуются. Также говорят про независимую лигу, а из неё любой игрок сможет уйти и ему не нужно будет разрешение Федерации хоккея. Контракты будут расторгать, молодые станут уезжать – это будет бардак. То есть я полностью поддерживаю позицию ФХР по данному вопросу.

Совершенно не поддерживаю тех людей, которые призывают выйти из ИИХФ. Эти люди просто не понимают последствий для нашего хоккея, а они будут очень плохие. Контракты не будут зарегистрированы Международной федерацией: игрок собрался — уехал, никто ему ничего сделать не сможет. Сейчас все ограничены трансферными картами. Это только кажется, что НХЛ не зависит от ИИХФ, на самом деле у них всё регламентировано и делается с уважением друг к другу», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал решение Федерации хоккея России запретить играть голкиперу ЦСКА Ивану Федотову до 1 января 2024 года.