«Пока у нас есть хотя бы один зуб, мы будем биться». Чеботарёв — об игре «Лады» в КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, что команда собирается бороться в каждом матче, и объяснил назначение Олега Браташа на должность главного тренера.

«Я уже говорил, что «Лада» вернулась всерьёз и надолго, чтобы вновь заявить о себе, восстановить традиции. Мы не новички, просто заняли своё законное место, которое принадлежит нам по праву, за которое бились все наши воспитанники.

Будет ли непопадание в плей-офф трагедией? Такой, чтобы мы наложили на себя руки, точно не будет. Пока у нас есть хотя бы один зуб, мы будем биться. У «Лады» название женское, а характер мужской.

Почему назначили Браташа? Поступило предложение, мы его взвесили. Других практически не рассматривали. Некоторые кандидаты были в «Ладе», но не снискали особой славы. Основной принцип – мотивация. Многим ребятам в «Ладе» есть что доказать. То же самое касается Олега Владимировича. Есть определённого рода потенциал, он готов работать и доказывать.

Худобин? Догадываемся, каким образом такие инсайды возникают, но даже не рассматривали, в списках его не было никогда», — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.