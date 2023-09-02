Генеральный директор «Лады»: СКА может забрать наших лидеров? А мы их не отдадим

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв пошутил, что не готов отдавать лидеров тольяттинского клуба в СКА по ходу чемпионата.

«Суверенитет «Лады» от сделок со СКА не пострадал. Нам было тяжело набирать состав, рынок пустой. У СКА было много игроков, которыми они были готовы поделиться. До этого много ребят пришло из «Спартака», но никто об этом не говорил.

Не было бы таких разговоров, если бы нам пошли навстречу и сделали драфт расширения. У нас спортдиректор из системы СКА – кого ещё ему вести, как не игроков, которых он знает? Могут забрать лидеров? А мы их не отдадим. Пусть забирают вместе с нами (смеётся)» — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.