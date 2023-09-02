«Видели, как я пару раз пытался убежать «в ноль»?» Прохоркин о своём физическом состоянии

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин высказался после поражения в матче с «Авангардом» (1:2).
«Много сумбура было в игре, много удалений, которые нас чуть подкосили. Видно, что желание было у всех, но довести до ума не можем. Думаю, всё нормально будет уже в следующем матче, сегодня все хотели себя показать в сибирском дерби. Конечно, я знаю, что такое сибирское дерби, сегодня почувствовал это на себе. И теперь хочется при наших болельщиках его увидеть и отыграться за сегодняшнее поражение.
Видели, как я пару раз пытался убежать «в ноль»? Это многое говорит о моём физическом состоянии. Я один тренировался, два дня назад только вратаря впервые за месяц увидел на тренировке. Невозможно набрать оптимальную форму, когда ты один. Пару-тройку игр, думаю, буду уставать быстрее, чем обычно, а затем приду в норму», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 2 сентября 2023
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