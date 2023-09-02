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«Авангард» вырвал победу в первом матче сезона, переиграв «Сибирь». У Спунера 1+1

«Авангард» вырвал победу в первом матче сезона, переиграв «Сибирь». У Спунера 1+1
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Шашков, Ефремов) – 39:38 (4x5)     1:1 Спунер (Ткачёв, Панюков) – 41:15 (5x5)     2:1 Гераськин (Спунер, Ткачёв) – 57:57 (5x5)    

Первый период прошёл без голов. На последней минуте второго игрового отрезка Алексей Яковлев вывел новосибирскую команду вперёд, забив в меньшинстве. На 42-й минуте Райан Спунер сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Владимир Ткачёв и Кирилл Панюков. На 58-й минуте Игорь Гераськин забил второй гол омичей. Баллы получили Райан Спунер и Владимир Ткачёв.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Астане сыграет с «Барысом». «Авангард» примет «Автомобилист».

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