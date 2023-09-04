Главный тренер «Сибири» прокомментировал суперкамбэк команды в матче с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался о победе в матче с «Барысом». Новосибирский клуб проигрывал со счётом 0:3, однако смог отыграться. После этого «Сибирь» смогла восстановить равенство, когда в третьем периоде астанинцы вновь вышли вперёд — 4:4. В овертайме победу подопечным Немировски принёс Тревор Мёрфи, забивший на 10-й секунде.

«Я думаю, хорошо забили, но там был офсайд, а потом удаления… У нас это было проблемой в прошлой встрече. «Пять на пять» хорошо играем, потом удаляемся. Я думаю, что это был хороший урок в последних двух матчах. Сейчас новое правило, что будут строго судить по вот этим моментам, я думаю, это правильно. У нас ребята должны к этому привыкать. Второй и третий период чуть получше было, привыкли. А так, очень довольны, ребята верили, несмотря на счёт. И было видно, что если выключить наши удаления, то мы можем вернуться в игру, и так сыграли. Хорошо забили в овертайме, а за 30 секунд до конца [третьего периода] наш вратарь выручил. Едем домой.

Я думаю, что «пять на пять» мы играли первым номером и это было видно. Это ключевой фактор. Если бы мы не играли так, то при 0:3 было бы без шансов вернуться в игру.

Удалений у нас больше — 12 на шесть, соперник нас напрягал? Нет, я думаю, у нас почти все удаления были в зоне атаки. Но это хороший урок ребятам. Жёсткие правила, одинаковые для обеих команд, — это правильно.

При 0:3 паники не было? Нет, при «пять на пять» у нас было много моментов.

Через три-четыре дня уже ответная игра в Новосибирске, что будем предлагать «Барысу»? Я думаю, мы будем пытаться играть как сегодня. Конечно, без удалений, мы будем играть дома перед нашими болельщиками», — приводит слова Немировски Sports.kz.