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«Сибирь» отыгралась с 0:3 и одолела «Барыс» в овертайме, у Прохоркина первый пас за клуб

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0).

На шестой минуте Давид Скленичка с передачи Романа Старченко вывел «Барыс» вперёд. На 12-й минуте Алекс Грант удвоил преимущество. На 26-й минуте Райли Барбер забросил третью шайбу. Через полторы минуты Илья Морозов отыграл один гол. На 40-й минуте Владимир Бутузов после паса Тревора Мёрфи сократил отставание до минимума. На старте третьего периода Сергей Дубакин сравнял счёт. Одним из ассистентов стал Николай Прохоркин, набравший первое очко за новосибирцев.

На 52-й минуте Батырлан Муратов вновь вывел «Барыс» вперёд. На 54-й минуте Алексей Яковлев восстановил равенство — 4:4. На 10-й секунде овертайма победу своей команде принёс Тревор Мёрфи, забивший с передачи Тейлора Бека.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября команды вновь встретятся друг с другом, но уже в Новосибирске.