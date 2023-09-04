Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» отыгралась с 0:3 и одолела «Барыс» в овертайме, у Прохоркина первый пас за клуб

«Сибирь» отыгралась с 0:3 и одолела «Барыс» в овертайме, у Прохоркина первый пас за клуб
Аудио-версия:
Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 5
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Скленичка (Старченко) – 05:03 (5x4)     2:0 Грант (Барбер, Лабейт) – 11:03 (5x4)     3:0 Барбер (Лабейт, Старченко) – 25:52 (5x4)     3:1 Морозов (Дубакин, Сетдиков) – 27:13 (5x5)     3:2 Бутузов (Мёрфи) – 39:48 (5x5)     3:3 Дубакин (Сетдиков, Прохоркин) – 40:40 (5x5)     4:3 Муратов (Омирбеков, Старченко) – 51:10 (5x5)     4:4 Яковлев (Михеев) – 53:00 (5x5)     4:5 Мёрфи (Бек) – 60:09 (3x3)    

На шестой минуте Давид Скленичка с передачи Романа Старченко вывел «Барыс» вперёд. На 12-й минуте Алекс Грант удвоил преимущество. На 26-й минуте Райли Барбер забросил третью шайбу. Через полторы минуты Илья Морозов отыграл один гол. На 40-й минуте Владимир Бутузов после паса Тревора Мёрфи сократил отставание до минимума. На старте третьего периода Сергей Дубакин сравнял счёт. Одним из ассистентов стал Николай Прохоркин, набравший первое очко за новосибирцев.

На 52-й минуте Батырлан Муратов вновь вывел «Барыс» вперёд. На 54-й минуте Алексей Яковлев восстановил равенство — 4:4. На 10-й секунде овертайма победу своей команде принёс Тревор Мёрфи, забивший с передачи Тейлора Бека.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября команды вновь встретятся друг с другом, но уже в Новосибирске.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» вырвал победу в первом матче сезона, переиграв «Сибирь». У Спунера 1+1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android