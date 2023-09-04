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Минское «Динамо» побило клубный рекорд, одержав самую крупную победу в истории в КХЛ

Минское «Динамо» побило клубный рекорд, одержав самую крупную победу в истории в КХЛ
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0).

Как отмечает пресс-служба КХЛ, этот успех стал для белорусской команды рекордным. Минчане одержали самую крупную победу в своей истории в рамках Континентальной хоккейной лиги. Предыдущим рекордом была встреча с «Сибирью» в ноябре 2020 года, когда белорусы победили со счётом 6:0.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 6 сентября.

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