Минское «Динамо» побило клубный рекорд, одержав самую крупную победу в истории в КХЛ

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0).

Как отмечает пресс-служба КХЛ, этот успех стал для белорусской команды рекордным. Минчане одержали самую крупную победу в своей истории в рамках Континентальной хоккейной лиги. Предыдущим рекордом была встреча с «Сибирью» в ноябре 2020 года, когда белорусы победили со счётом 6:0.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 6 сентября.