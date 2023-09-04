Минское «Динамо» всухую разгромило «Витязь» — 7:0, трижды забив в меньшинстве

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0).
На 17-й минуте Александр Волков с передачи Мэдисона Боуи вывел минчан вперёд, забив в меньшинстве. На 23-й минуте Коди Кёрран удвоил преимущество «Динамо». На 35-й минуте Вадим Мороз забил третий гол. Под занавес второго периода ещё отличились Виталий Пинчук, забросивший в меньшинстве, и Тимофей Ковгореня. На 47-й минуте Роман Горбунов сделал счёт 6:0. На 59-й минуте Андрей Стась забил третий гол в меньшинстве.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 6 сентября.
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