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Минское «Динамо» всухую разгромило «Витязь» — 7:0, трижды забив в меньшинстве

Минское «Динамо» всухую разгромило «Витязь» — 7:0, трижды забив в меньшинстве
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков (Боуи) – 16:17 (4x5)     0:2 Кёрран (Пинчук, Волков) – 22:53 (5x5)     0:3 Мороз (Горбунов, Дерябин) – 34:05 (5x5)     0:4 Пинчук (Пышкайло, Смирнов) – 35:34 (4x5)     0:5 Ковгореня (Кёрран, Звягин) – 37:35 (5x5)     0:6 Горбунов (Волочко, Мороз) – 46:39 (5x5)     0:7 Стась (Пышкайло) – 58:07 (4x5)    

На 17-й минуте Александр Волков с передачи Мэдисона Боуи вывел минчан вперёд, забив в меньшинстве. На 23-й минуте Коди Кёрран удвоил преимущество «Динамо». На 35-й минуте Вадим Мороз забил третий гол. Под занавес второго периода ещё отличились Виталий Пинчук, забросивший в меньшинстве, и Тимофей Ковгореня. На 47-й минуте Роман Горбунов сделал счёт 6:0. На 59-й минуте Андрей Стась забил третий гол в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 6 сентября.

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