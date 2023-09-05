Алекс Гальченюк объяснил, почему выбрал именно СКА

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, почему решил выбрать санкт-петербургский клуб. Американский форвард сообщил, что несколько других выходили на него и были заинтересованы в подписании контракта. Тем не менее Гальченюк хотел играть за СКА. Кроме того, нападающий отметил заслугу известного агента Юрия Николаева в переходе. В межсезонье Гальченюк сменил агента.
«Летом на меня претендовала пара команд, но не вижу смысла подробно об этом говорить. Я хотел играть в СКА. И очень рад оказаться в Питере.
Почему именно в СКА? Я доверился Юрию Леонидовичу Николаеву (один из сильнейших хоккейных агентов в России. — Прим. «Чемпионата») и его агентству, которые представляли меня в переговорах с клубами КХЛ. Тем более в тот момент ещё не завершилось моё судебное дело. И уже тогда начались переговоры со СКА. Ещё находясь в США, я пообщался с Романом Борисовичем Ротенбергом, увидел интерес к себе. И с того момента вариант со СКА был для меня самым интересным. Уже был нацелен на переезд именно в Питер. Потому что там классная команда собралась, у которой хороший шанс на победу в Кубке Гагарина. И я хочу ей помочь добиться успеха», — приводят слова Гальченюка «Известия».
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