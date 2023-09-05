Американский новичок СКА Гальченюк рассказал об адаптации в России

Нападающий СКА Алекс Гальченюк поделился мыслями об адаптации к России. Американский форвард не был в стране 14 лет. Кроме того, Гальченюк высказался об уровне московского «Динамо» — клуба, в матче с которым состоялся дебют нападающего в КХЛ. Форвард также прокомментировал слова главного тренера санкт-петербургской команды о том, что изучал систему игры СКА дистанционно.

поделился впечатлениями от дебюта за санкт-петербургский клуб. Американский форвард сыграл первый матч в КХЛ с московским «Динамо» (2:1) 2 сентября. Двумя днями позже, 4 сентября, Гальченюк сыграл с «Ладой» (3:0). Нападающий выходил в первой тройке с Сергеем Толчинским и Маратом Хайруллиным. На его счету одна результативная передача.

«На примере матча с «Динамо» — как мне уровень КХЛ? Довольно хорошая команда. Играла плотно. У них был хороший старт в матче против нас. Но мы перевели инициативу на свою сторону после первого периода, сумели переломить ход матча и одержать победу, проигрывая в счете.

Роман Ротенберг рассказывал, что я удалённо из Северной Америки в течение двух недель изучал игру СКА? Ну, конечно, приходя в СКА, я уже знал, что это за команда, какие в ней игроки, в какой хоккей она играет. Но всё равно: ты можешь знать и систему игры команды, и её игроков, но окончательно их поймёшь, только когда сам с ними выйдешь на лёд. Чем больше выступаешь, тем больше привыкаешь к партнёрам по команде, их системе игры, требованиям тренера.

После матча с «Динамо» покидал «ВТБ Арену» в компании Артёма Сергеева и Андрея Педана? Я с ними давно знаком. В детстве играли вместе в школе «Динамо». С Сергеевым в 15 лет вместе уезжали в Чикаго, год жили там. С Педаном пересекались в НХЛ, пусть и играли в разных командах.

В бытовом плане легко проходит адаптация жизни в России, где не был достаточно давно? Как-то не задумывался об этом. Конечно, есть некоторые новые моменты — я и правда здесь долго не был, уже 14 лет. Одна Москва насколько изменилась! А так каких-то сложностей нет. Всё-таки в хоккейном плане всё везде очень похоже, поэтому постепенно привыкаю к клубу и партнёрам по команде", — приводят слова Гальченюка «Известия».