Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В зоне СВО погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев

В зоне СВО погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев
Комментарии

В зоне проведения специальной военной операции погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев, сообщает пресс-служба подмосковного «Витязя».

«Безмерная утрата – в зоне проведения специальной военной операции погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев. Приносим свои соболезнования семье и родным! Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда.

Ежегодный Открытый чемпионат Городского округа Подольск будет носить его имя, команды проведут сезон в траурных повязках», — говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что бывший вратарь российского клуба «Славутич» Артём Гвоздик погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Материалы по теме
В зоне СВО погиб бывший российский хоккейный вратарь Гвоздик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android