В зоне СВО погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев
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В зоне проведения специальной военной операции погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев, сообщает пресс-служба подмосковного «Витязя».
«Безмерная утрата – в зоне проведения специальной военной операции погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев. Приносим свои соболезнования семье и родным! Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда.
Ежегодный Открытый чемпионат Городского округа Подольск будет носить его имя, команды проведут сезон в траурных повязках», — говорится в сообщении клуба.
Ранее стало известно, что бывший вратарь российского клуба «Славутич» Артём Гвоздик погиб в зоне проведения специальной военной операции.
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