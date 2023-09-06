В зоне СВО погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев

В зоне проведения специальной военной операции погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев, сообщает пресс-служба подмосковного «Витязя».

«Безмерная утрата – в зоне проведения специальной военной операции погиб детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев. Приносим свои соболезнования семье и родным! Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда.

Ежегодный Открытый чемпионат Городского округа Подольск будет носить его имя, команды проведут сезон в траурных повязках», — говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что бывший вратарь российского клуба «Славутич» Артём Гвоздик погиб в зоне проведения специальной военной операции.