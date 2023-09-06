«Локомотив» отыгрался в конце матча и вырвал победу у «Трактора» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На 11-й минуте первого периода Егор Аверин с передачи Сергея Андронова открыл счёт в матче.
На девятой минуте второго периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова восстановил равенство в счёте.
На 15-й минуте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова вывел челябинский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Артур Каюмов с передачи Ярослава Лихачёва сделал счёт 2:2.
В овертайме победный бросок на счету Артура Каюмова.
В следующем матче «Локомотив» сыграет дома со СКА. Челябинский клуб отправится в гости к «Витязю». Обе встречи состоятся 8 сентября.
- 6 сентября 2023
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