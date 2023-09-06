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«Локомотив» отыгрался в конце матча и вырвал победу у «Трактора» в овертайме

«Локомотив» отыгрался в конце матча и вырвал победу у «Трактора» в овертайме
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 11-й минуте первого периода Егор Аверин с передачи Сергея Андронова открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова вывел челябинский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Артур Каюмов с передачи Ярослава Лихачёва сделал счёт 2:2.

В овертайме победный бросок на счету Артура Каюмова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Аверин (Андронов) – 10:29 (5x5)     1:1 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 28:17 (5x3)     1:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 54:43 (5x5)     2:2 Каюмов (Лихачёв, Гернат) – 58:32 (5x5)     3:2 Каюмов – 64:35 (3x3)    

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома со СКА. Челябинский клуб отправится в гости к «Витязю». Обе встречи состоятся 8 сентября.

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