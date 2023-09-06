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Три очка Цыплакова помогли «Спартаку» победить дома «Амур»

Три очка Цыплакова помогли «Спартаку» победить дома «Амур»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На 14-й минуте первого периода Александр Пашин с передач Анселя Галимова и Александра Бурмистрова открыл счёт в матче.

На 17-й минуте Матвей Заседа с передачи Никиты Сусуева упрочил преимущество хозяев. Через минуту Кирилл Капустин с передачи Петра Хохрякова размочил счёт в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Максима Цыплакова сделал счёт 3:1. На шестой минуте периода Кэмерон Ли с передачи Егора Коршкова сократил отставание хабаровского клуба до минимума. На 10-й минуте периода Евгений Грачёв с передачи Егора Коршкова сделал счёт равным. Менее чем через минуту Максим Цыплаков с передач Николая Голдобина и Михала Чайковски вновь вывел «Спартак» вперёд. За 31 секунду до конца матча Ансель Галимов с передачи Максима Цыплакова установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Пашин (Галимов, Бурмистров) – 13:46 (5x4)     2:0 Заседа (Сусуев) – 36:44 (5x5)     2:1 Капустин (Хохряков) – 37:52 (4x5)     3:1 Голдобин (Порядин, Цыплаков) – 43:49 (5x4)     3:2 Ли (Коршков) – 45:52 (5x3)     3:3 Грачёв (Коршков) – 49:16 (5x4)     4:3 Цыплаков (Голдобин, Чайковски) – 51:08 (5x4)     5:3 Галимов (Цыплаков, Зайцев) – 59:29 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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