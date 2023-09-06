Три очка Цыплакова помогли «Спартаку» победить дома «Амур»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
На 14-й минуте первого периода Александр Пашин с передач Анселя Галимова и Александра Бурмистрова открыл счёт в матче.
На 17-й минуте Матвей Заседа с передачи Никиты Сусуева упрочил преимущество хозяев. Через минуту Кирилл Капустин с передачи Петра Хохрякова размочил счёт в игре.
На четвёртой минуте третьего периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Максима Цыплакова сделал счёт 3:1. На шестой минуте периода Кэмерон Ли с передачи Егора Коршкова сократил отставание хабаровского клуба до минимума. На 10-й минуте периода Евгений Грачёв с передачи Егора Коршкова сделал счёт равным. Менее чем через минуту Максим Цыплаков с передач Николая Голдобина и Михала Чайковски вновь вывел «Спартак» вперёд. За 31 секунду до конца матча Ансель Галимов с передачи Максима Цыплакова установил окончательный счёт в матче.
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