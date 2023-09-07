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«Наша команда. Навсегда». «Локомотив» выложил фотоколлаж погибшей команды 2011 года

«Наша команда. Навсегда». «Локомотив» выложил фотоколлаж погибшей команды 2011 года
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Сегодня, 7 сентября, исполняется 12 лет с момента трагической гибели хоккейной команды «Локомотив». В авиакатастрофе 7 сентября 2011 года погибли 44 человека. В честь годовщины трагедии ярославский клуб выложил фотоколлаж погибшей команды.

Фото: соцсети «Локомотива»

«Наша команда. Навсегда», — подписала фото пресс-служба ярославского клуба в официальном телеграм-канале.

Все команды, участвующие в матчах сегодняшнего игрового дня КХЛ, нанесут чёрные ленты на форму игроков и одежду тренеров. Также на домашних аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов, поместят 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов, а начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде.

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