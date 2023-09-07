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Дубакин: я спас матч для «Сибири»? Да, забил первый гол на новой арене. Ну спас — так спас

Дубакин: я спас матч для «Сибири»? Да, забил первый гол на новой арене. Ну спас — так спас
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Нападающий «Сибири» Сергей Дубакин прокомментировал победу в матче с «Барысом» (1:0 Б).

«Невероятные впечатления от арены. Я спас матч для «Сибири»? Ну спас – так спас, да, забил первый наш гол на новой арене. Но главное, что команда выиграла, два очка в кармане. Не сказать, что ожидали такую вязкую игру, в Астане сыграли совсем по-другому. Моменты были, нужно сделать что-то с реализацией. Удаления, конечно, выбивают из колеи, нужно что-то с этим делать.

Непривычно было разве что, что жарковато. Но арена классная. Лёд нормальный, пойдёт, а дальше лучше будет. ЛДС «Сибирь» был маленький и шумный, новый стадион выше, больше, лучше, круче. Никакого давления нет, наоборот, публика поддерживает, гонит вперёд. Привыкать пришлось ещё к отскоку от борта, а ещё ходить непривычно, когда много коридоров. Куб высоко? Кстати, да, такой момент. Голову приходится поднимать», — передаёт слова Дубакина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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