«Сибирь» и «Адмирал» совершили обмен

«Сибирь» и «Адмирал» произвели обмен, сообщается в официальном телеграм-канале новосибирского клуба.
Отмечается, что 25-летний нападающий Антон Назаревич станет игроком дальневосточной команды. Новосибирский клуб получит денежную компенсацию.
«Желаем хоккеисту успехов на новом месте!» — говорится в сообщении.
Позже «Адмирал» в своём телеграм-канале отметил, что с форвардом заключено двустороннее соглашение на один год.
Напомним, Назаревич начал свой путь в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021/2022 в составе московского «Динамо». За бело-голубых нападающий провёл всего шесть матчей, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1». После того сезона форвард перебрался в «Сибирь». За новосибирский клуб Назаревич провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и ещё две встречи в плей-офф, суммарно набрав 5 (2+3) очков при общем показателе полезности «+4».
- 8 сентября 2023
-
19:25
-
19:18
-
18:40
-
18:37
-
18:19
-
18:01
-
17:50
-
17:16
-
17:08
-
16:59
-
16:29
-
15:50
-
15:21
-
15:10
-
14:40
-
14:15
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:17
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:10