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«Сибирь» и «Адмирал» совершили обмен

«Сибирь» и «Адмирал» совершили обмен
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«Сибирь» и «Адмирал» произвели обмен, сообщается в официальном телеграм-канале новосибирского клуба.

Отмечается, что 25-летний нападающий Антон Назаревич станет игроком дальневосточной команды. Новосибирский клуб получит денежную компенсацию.

«Желаем хоккеисту успехов на новом месте!» — говорится в сообщении.

Позже «Адмирал» в своём телеграм-канале отметил, что с форвардом заключено двустороннее соглашение на один год.

Напомним, Назаревич начал свой путь в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021/2022 в составе московского «Динамо». За бело-голубых нападающий провёл всего шесть матчей, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1». После того сезона форвард перебрался в «Сибирь». За новосибирский клуб Назаревич провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и ещё две встречи в плей-офф, суммарно набрав 5 (2+3) очков при общем показателе полезности «+4».

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