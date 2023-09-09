Наставник «Витязя» рассказал о проблемах в игре команды во втором периоде

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3). Уже 9 сентября подмосковный клуб проведёт следующий поединок против «Металлурга».

«Хороший матч, я считаю. Хороший первый период, хороший третий. Единственная проблема –проблема второго периода. Нельзя так играть второй период. Уже сказал ребятам, что нападающие во втором периоде должны шайбу сохранять. Приезжая в зону соперника, они должны сохранять шайбу. Если при первом же столкновении игрок не сохраняет шайбу, а защитники не могут поменяться, так всё и получается – соперник накладывает на ближней скамейке следующую смену, и у нас три минуты играет одно звено. Есть у нас такая небольшая проблемка. От этого и физически сразу проседаем. Но третий период точно понравился –движение и всё остальное. Единственное – нужно забивать, использовать свои моменты. Завтра у нас новый матч. Будет непросто, однозначно. Нужно найти правильную мотивацию от тренерского штаба, донести до ребят. А завтра всё будет видно», — приводит официальный сайт КХЛ слова Завьялова.