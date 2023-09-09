Руслан Педан: после забитого гола «Витязь» должен играть сильнее

Защитник «Витязя» Руслан Педан подвёл итоги матча с «Трактором» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Это был ответственный матч. Нам нужно учиться делать простые правильные вещи, которые делают результат. Будем делать выводы.
Ещё добавлю: после забитого гола мы должны играть сильнее, не отступать! Играть в свой хоккей. Не удерживать счёт, а придерживаться той же игры, с которой начинали. Нужно сосредоточиться на этом.
Есть аспект: после заброшенной шайбы соперника нужно сыграть без мандража, короткую смену, чтобы снять накал. Где-то у нас это не получилось.
Как будет отличаться подготовка к игре с «Металлургом»? Времени на отдых и восстановление мало, поэтому не будет раскатки. Разберём соперника на видео и будем готовиться в обычном режиме», — приводит официальный сайт «Витязя» слова Педана.
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