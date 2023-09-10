Вратарь «Металлурга» Набоков: есть небольшое опустошение после своей первой победы в КХЛ

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:3).

Эмоции только положительные. Очень ждал эту игру. Ждал, когда всё же выйду в качестве стартового вратаря, когда будет моя первая победа в КХЛ. Пока чувствую небольшое опустошение, думаю, чуть попозже уже придёт осознание, что цель выполнена. Идём дальше.

Пропустил три шайбы? Было тяжело, всего лишь третья игра, давно не играл. Немного волновался, где-то нервничал. После первого периода немного успокоился и уже с холодной головой вышел дальше играть.

Мне показалось, что команда сегодня билась раза в три лучше, чем обычно. Парни очень помогли мне, ловили на себя много шайб. Благодарен им за помощь.

Андрей Разин бьёт буллиты на тренировках, это как-то помогло? Пока нет, в случае с первым голом был выход один в ноль, поэтому будем ещё тренироваться», – сказал Набоков в интервью Metaratings.ru.

Ранее защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:3) и рассказал, что нужно сделать, чтобы в следующей встрече обыграть уфимский «Салават Юлаев».