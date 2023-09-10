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«Всё по делу». Сергей Фёдоров прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Куньлунем»

«Всё по делу». Сергей Фёдоров прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Куньлунем»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил поражение в матче с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

«Всё по делу. О нашей команде можно сказать, что второй период у нас не получился. Тем не менее, играя в третьем периоде в зоне соперника, имели шансы… Все шансы выйти вперёд. Но такого не случилось. Овертайм: хорошее начало, но опять где-то недобежали и не забрали шайбу обратно после отскока. Тут такой технический момент.

В общем и целом, игра оставила хорошие впечатления, но второй период… Над этим надо ещё посидеть и поработать. Парни прекрасно понимают, что от них зависит и что надо делать. Но идёт какая-то раскалибровка, не совсем интенсивным он у нас получается. Причины понятны. Найдём ключи, чтобы это исправить и играть все 60 минут», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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