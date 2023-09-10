Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА в овертайме снял вратаря и проиграл «Куньлуню» в гостях

ЦСКА в овертайме снял вратаря и проиграл «Куньлуню» в гостях
Аудио-версия:
Комментарии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В начале первой двадцатиминутки Павел Карнаухов с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Брэндон Ип с передач Цзяна Фу и Клиффа Пу восстановил равенство в счёте.

В середине третьего периода Джек Родевальд с передач Райана Меркли и Клиффа Пу вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте периода Никита Нестеров с передачи Виталия Абрамова сделал счёт 2:2.

В овертайме главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заменил голкипера на четвёртого полевого вратаря. На второй минуте дополнительного времени Джек Родевальд принёс «Куньлуню» победу, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Григоренко, Нестеров) – 03:00 (5x4)     1:1 Ип (Фу, Пу) – 28:58 (5x4)     2:1 Родевальд (Меркли, Пу) – 47:27 (5x4)     2:2 Нестеров (Абрамов) – 51:39 (5x5)     3:2 Родевальд (Сомерби) – 61:12 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Локомотивом» 12 сентября. ЦСКА примет московское «Динамо» 13 сентября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android