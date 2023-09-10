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ЦСКА в овертайме снял вратаря и проиграл «Куньлуню» в гостях

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В начале первой двадцатиминутки Павел Карнаухов с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Брэндон Ип с передач Цзяна Фу и Клиффа Пу восстановил равенство в счёте.

В середине третьего периода Джек Родевальд с передач Райана Меркли и Клиффа Пу вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте периода Никита Нестеров с передачи Виталия Абрамова сделал счёт 2:2.

В овертайме главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заменил голкипера на четвёртого полевого вратаря. На второй минуте дополнительного времени Джек Родевальд принёс «Куньлуню» победу, забросив в пустые ворота.

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В следующем матче «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Локомотивом» 12 сентября. ЦСКА примет московское «Динамо» 13 сентября.