Голкипер «Куньлуня» Смит оценил игру вратаря ЦСКА Ивана Федотова

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит рассказал о победе над ЦСКА (3:2 ОТ) и оценил игру вратаря армейцев Ивана Федотова.

«Мы знали, что ЦСКА будет играть грамотно тактически. Они всегда играют в агрессивный хоккей, и мы были готовы к этому. Очень хорошо, что мы выигрываем сейчас, потому что потом у нас будет очень сложное расписание матчей. Но пока прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Надо продолжать выигрывать и, главное, хорошо закончить чемпионат. Мы хотим как минимум попасть в плей-офф. Но сейчас мы идём шаг за шагом, от игры к игре.

Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше [моментов], чем у него [Федотова]. Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах.

Виктор [Игнатьев] — очень сильный тренер. Он был в КХЛ долгое время и хорошо знает игру и эту лигу. У нас не было такого тренера здесь, мы очень рады, что он пришёл», — приводит слова Смита ТАСС.

После сегодняшней победы подопечные Виктора Игнатьева вернулись на первую строчку общей таблицы КХЛ, набрав восемь очков в пяти матчах.