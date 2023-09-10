«Не вырастет ли корона? Очень надеюсь, что нет». Игнатьев — о лидерстве «Куньлуня» в КХЛ

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итог победного матча с ЦСКА (3:2 ОТ).
«Провели эмоциональный матч в Казани. Счёт не отражает того, что было. Казань была солиднее, но мы держались неплохо. Сегодня мы выбрали другую модель игры. Мы сделали правильно. Первый период корявый, второй был гораздо интереснее, а третий на две части можно разделить. Отбивались мы достойно, ЦСКА мог забить хороший гол, но забили такой, какой есть. Мы довольны двумя очками. У нас четыре победы после пяти матчей.
Два гола в большинстве? У ЦСКА очень сильное меньшинство. Мы готовились, но если второй гол больше спонтанный, то первый гол — это то, что мы задумали. Большинство и меньшинство нам сегодня очень сильно помогли. ЦСКА с Нестеровым на синей линии и с Григоренко справа — очень грозная сила.
Не вырастет ли у нас корона? Думаю, что нет. Я не могу отвечать за всех. Очень надеюсь, что нет. Мы очень рады лидерству, но прошло всего 10 дней, это ни о чём. При нормальном стечении обстоятельств мы даём себе шанс выиграть.
Уверен ли, что команда, как это бывало в предыдущие годы, не будет доигрывать чемпионате после середины сезона? Нет, не уверен, я не могу говорить за всех людей. Но такие эмоциональные победы над лидером придают уверенность. Если будут победы и очки, то это не закончится в ноябре. Все ребята заведённые», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 10 сентября 2023
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