Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит: судейство в КХЛ — лучшее в мире

Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит рассказал о своём отношении к Континентальной хоккейной лиге и оценил работу судейского корпуса.

«У меня часто спрашивают, что такое КХЛ? И я отвечаю, что это невероятная лига.

Возьмём судейство, оно лучшее во всём мире. У них есть микрофоны, они общаются между собой, подсказывают друг другу, чтобы принять правильное решение. Если нужно, то они идут смотреть видео и говорят, был ли штраф или нет. Благодаря этому каждая игра честная.

Возьмём трансляции, моя семья смотрит каждый матч, и они рады, что смотрят их на мировом уровне – количество камер, повторы, «слоу-мо» и многое другое. И нам приятно, мы отдаём своё сердце и душу игре, а КХЛ позволяет увидеть это в любой точке мира на таком уровне», — цитирует Смита официальный сайт КХЛ.

Ранее Джереми Смит впервые в карьере был признан лучшим вратарём игровой недели в КХЛ.